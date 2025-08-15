Osman Kaplan, Tarihi Eserlerle İlgili Açıklama Yaptı

ANTALYA’DA TARİHİ ESER GÜNDEMİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, iş yeri ve deposunda gerçekleştirilen arama sonucunda, tarihi nitelikteki birçok eser ele geçirildi. Osman Kaplan, bu konu ile ilgili bir açıklama yaparak olayın gelişimini aktardı. “13’ünde bir vatandaş geldi, ‘restorasyoncu’ olduğunu söyledi. Ürünlerimizin bilgilerini aldı. ‘Bu kapıları, dolapları nereden buldun’ dedi” diyerek, ziyaretçinin kendisine sorduğu sorulara cevap verdi. Düğmeli evlerden bazı eserlerin kendisine satıldığını, bazılarını hediye aldığını ve bazılarının mezattan satın alındığını belirtti. Ziyaretçi, bazı taşları gördüğünde “Bana satar mısın?” dediğinde, Osman Kaplan bu isteğe “Hayır taşlar satılık değil” diyerek karşılık verdi. Ziyaretçinin kendine “Mimarlık yapıyorum, restorasyon işi yapıyorum, senden ürün alacağım” dediğini aktardı.

JANDARMANIN GELİŞİ VE İHBAR MESELESİ

Osman Kaplan, daha sonra akşamüzeri jandarmanın iş yerine geldiğini öğrenmiş. “Hakkımda ihbar olduğunu söylediler. ‘Tarihi eser varmış’ dediler” ifadesini kullandı. Dışarıda bulunan, belediyenin altı yıl önce komşu parselde döktüğü hafriyat içerisinde buldukları ve bahçelerine koydukları sütuna benzer bir taşın, elemanının toplanırken alıp koyduğu taşın ve Sorgun’da restorasyonunu yaptığı müşterisinden aldığı dekoratif taşların tarihi eser olarak değerlendirildiğini dile getirdi. Müze, bu taşların kendisine teslim edilmesi gerektiğini söyleyerek, teslimatın yapıldığını belirtti.

İŞLETME HAKKINDAKİ ENDİŞELER

Kaplan, iş yerinin D400 kara yolu üzerinde bulunmasından dolayı sürekli resmi görevlilerin bulunduğunu belirtti. “Yaklaşık 6 yıldır işletmeyi çalıştırıyorum. Gizlim saklım yoktur. Ürünlerin hiçbiri tarihi nitelik taşımamaktadır. Bugüne kadar gelen resmi görevlilerden de herhangi bir uyarı almamıştım. Sürekli umuma açık yerde durmaktadır malzemelerim” şeklinde konuştu. Ayrıca, Kaplan, tarihi eserleri çaldığı yönündeki iddialara karşı şikayetçi olacağını da ekledi. Jandarmaya ifade veren Osman Kaplan’ın deposu ve iş yerinde bulunan tarihi nitelikteki eserlere el konulduğu öğrenildi.