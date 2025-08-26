Osman Karayel’in Yürüyüşü Kamerada Görüldü

Haberler

OLAYIN DETAYLARI AÇILDI

Rus vatandaşı eşi Aizylu Akhmetshina tarafından bıçaklandıktan sonra hastaneye gitmek yerine ağabeyinin kaldığı pansiyona yönelen Osman Karayel, burada yaşadığı zorlu süre içerisinde 3 gün sonra hayatını kaybetti. Pansiyona giriş esnasında kaydedilen görüntüler, yaşanan olayın ardındaki gerçekleri gözler önüne seriyor.

Osman Karayel’in pansiyonun asansöründen çıkarken, sol elini karnına koyup sekerek yürüdüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, yaşadığı bıçaklama yarasının ne kadar ciddi olduğunu ve durumunun aciliyetini gözler önüne seriyor.

PİLOT’un 13. Dönem Girişimleri Açıklandı

Türk Telekom Ventures, yerli teknoloji girişimlerini desteklemek ve küresel pazarlara ulaştırmak için PİLOT'un 13. dönemine katılan girişimleri duyurdu.
Kocaelispor’un Borcu, 150 Milyon TL

Kocaelispor'un basın sözcüsü, kulübün 150 milyon TL borcuyla borçsuzluk belgesi alamadığını ancak transferin engellenmediğini, gerekli çalışmaların 30 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurdu.

