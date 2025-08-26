Osman Karayel’in Yürüyüşü Kamerada Görüldü

OLAYIN DETAYLARI AÇILDI

Rus vatandaşı eşi Aizylu Akhmetshina tarafından bıçaklandıktan sonra hastaneye gitmek yerine ağabeyinin kaldığı pansiyona yönelen Osman Karayel, burada yaşadığı zorlu süre içerisinde 3 gün sonra hayatını kaybetti. Pansiyona giriş esnasında kaydedilen görüntüler, yaşanan olayın ardındaki gerçekleri gözler önüne seriyor.

PANSİYONDAKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Osman Karayel’in pansiyonun asansöründen çıkarken, sol elini karnına koyup sekerek yürüdüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, yaşadığı bıçaklama yarasının ne kadar ciddi olduğunu ve durumunun aciliyetini gözler önüne seriyor.