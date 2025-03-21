Osman Sınav 69 Yaşında Hayata Veda Etti

OSMAN SINAV’IN VEFATI VE CENAZE DETAYLARI

Türk televizyon ve sinema dünyasının önemli isimlerinden, yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Osman Sınav’ın cenaze programı da belli oldu. Usta yönetmenin vefatı, sanat camiasında ve sevenlerinde büyük bir üzüntü yarattı. Sınav’ın cenaze namazı, 22 Mart Cumartesi günü ikindi namazını takiben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılınacak.

OSMAN SINAV’IN HAYATI VE KARİYERİ

Osman Sınav, 1956 yılında Burdur’un Yeşilova Köyü’nde köy imamı bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlköğretimini parasız yatılı olarak Söke’de tamamlayan Sınav, lisedeyken kendisine ilham veren resim öğretmeniyle sanat hayatına adım atmış oldu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde (bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) önce resim ve tekstil tasarımı, ardından sinema ve televizyon eğitimi aldı. Kariyerine reklam sektöründe metin yazarlığı ve yönetmenlikle başlayan Sınav, 1984’te Sinegraf Film Yapım/ Yönetim şirketini kurdu ve 1984-1987 yılları arasında 500’ü aşkın reklam filmi çekti. Ancak asıl hayali bir sinema filmi yapmaktı.

SINAV’IN TELEVİZYON İŞLERİ

Görsel sanatlara duyduğu ilgiyle sinemaya yönelen Sınav, 1987’de televizyon için “Bir Muharririn Ölümü”, “Yalancı Şafak”, “Atlıkarınca”, “Hünkarın Bir Günü”, “Küçük Dünya”, “Aşka Kimse Yok” ve “Yalancı” gibi yapımlarla anılmaya başladı. Sinema filmleri arasında “Kapıları Açmak”, “Gerilla”, “Deli Yürek Bumerang Cehennemi” ve “Pars: Kiraz Operasyonu” önemli yer tutuyor. Ayrıca, “Uzun Hikaye” adlı eserinden uyarladığı filmde Kenan İmirzalıoğlu ve Tuğçe Kazaz başrollerde yer aldı.

ÖNEMLİ DİZİLER VE ÖDÜLLER

Osman Sınav, 1991 yılında televizyon dizileri üzerine yoğunlaşarak “Süper Baba”, “Deli Yürek”, “Hayat Bağları”, “Ekmek Teknesi” gibi sevilen dizilere imza attı. “Süper Baba” dizisiyle, 7’den 70’e tüm izleyicilerin beğenisini kazandı. 1994’te çektiği “Yalancı” filmi, Altın Portakal’da “En İyi Yönetmen” ödülünü kazanırken, birçok başarılı projeye daha imza attı. “Kurtlar Vadisi” gibi reyting rekorları kıran dizilerde de Sınav’ın büyük katkıları oldu.

OSMAN SINAV’IN SON PROJELERİ VE ANILARI

Son döneminde “Yalaza”, “İnadına Aşk”, “Kızılelma” gibi dizilerle izleyiciyle buluşan Sınav, “Yalnız Kurt” ve “Kör Nokta” dizileri ile de kariyerine devam etti. Yönetmenler Derneği ve Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliği’nin bir üyesi olan Sınav, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak dersler vermekteydi. Kariyeri boyunca hayallerinin peşinden koşmuş olan Osman Sınav, “Kendi hayallerini kurmayan insanlar asla başarılı olamazlar” diyerek azmiyle birçok insana ilham vermiştir.