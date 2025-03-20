Osman Sınav 69 Yaşında Hayatını Kaybetti

OSMAN SINAV’IN HAYATINI KAYBETMESİ

Uzun bir süre boyunca kanser tedavisi gören, amansız hastalığı birkaç kez atlatan yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, 69 yaşında yaşamını yitirdi. Tedavi sürecinde, yönetmeni Kurtlar Vadisi’ndeki yakın arkadaşları ve projeye katkı veren isimler arasında yer alan Selçuk Yöntem, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Mehmet Aslantuğ ziyaret etti.

TÜRK TELEİZYON TARİHİNE DAMGA VURAN YAPIMLAR

Kariyeri boyunca birçok unutulmaz projeye imza atan Sınav, özellikle ‘Deli Yürek’, ‘Ekmek Teknesi’, ‘Kurtlar Vadisi’, ‘Sakarya Fırat’ ve ‘Sen Anlat Karadeniz’ gibi yapımlarla izleyicilerin hafızasında silinmez izler bıraktı. 1990’lı ve 2000’li yıllarda yönettiği dizilerle geniş kitlelere ulaşan Sınav, Türk televizyon tarihinde derin etkiler yarattı.

REKLAM FİLMİNDEN TELEVİZYONA UZANAN YOLCULUK

Kariyerine reklam filmleriyle adım atan ünlü yönetmen, sonra televizyon ve sinema projeleriyle ismini duyurdu. Onun imzasını taşıyan yapımlar, o dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer aldı. Sınav, sadece yönetmenlik yeteneğiyle değil, yapımcı kimliğiyle de birçok başarılı projeye katkı sağladı. Türk televizyonunun kült dizilerinden biri olarak kabul edilen “Deli Yürek”, 1998 yılında yayın hayatına başlamış ve geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Akabinde “Ekmek Teknesi” ile sıcak mahalle hikâyelerini izleyiciyle buluşturan Sınav, “Kurtlar Vadisi”nin ilk sezonundaki yönetmenliğiyle de büyük bir ilgi topladı.