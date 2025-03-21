Osman Sınav’ın Secrets İzleyiciyle Paylaşılmadı

OSMAN SINAV’IN UNUTULMAZ YAPIMLARI

Kanser tedavisi gören ve yaşamını kaybeden ünlü dizi ve film yönetmeni Osman Sınav, geride hatırlanacak birçok eser bıraktı. Özellikle Türk televizyon tarihinde önemli bir yer edinen Sınav, birçok ünlü ismin kariyerinde de etkili oldu ve Türk televizyonunun unutulmazları arasında yer aldı. Sınav’ın en bilinen eserlerinden biri ise şüphesiz “Kurtlar Vadisi” dizisi.

REYTİNG REKORLARI KIRAN DİZİ

Sınav, Türk televizyonculuk tarihinde büyük bir öneme sahip olan ve reyting rekorlarını alt üst eden “Kurtlar Vadisi”nin 55. bölümüne kadar hem yönetmenliğini hem de yapımcılığını üstlendi. Dizi, Sınav’ın ardından 4 sezon daha devam etti ve 29 Aralık 2005’te 97. bölümde final yaparak sona erdi. Yönetmenin diziden ayrılma nedeni ise merak konusu oldu. Sınav’ın 55. bölümde projeden neden ayrıldığıyla ilgili birçok spekülasyon ortaya atıldı.

DİZİDEN AYRILIŞI VE TEPKİLER

Osman Sınav’ın başka projelere yönelmek istemesi, dizinin artık izleyiciler için belli bir doygunluğa ulaştığı düşüncesi gibi birkaç sebep dile getirildi. Ayrıca “Cerrahpaşalılar” olarak tanıtılan Karagümrük Çetesi’nin öfkesini de üzerine çekti. Dizinin 37. bölümünde bu çetenin temsilcisinin korkunç bir şekilde öldürülmesi, çete lideri Nuri Ergin’in tepkisini çekmişti. Ergin, “Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcılarına söyleyin en kısa zamanda iki abi-kardeşlerin kellesini alacağım” demişti. Sınav, bu tehditlerle ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

SIR OLAN CEVAP

55 bölümde diziden beklenmedik bir şekilde ayrılan Osman Sınav, katıldığı bir programda ayrılış nedeni ile ilgili soruları yanıtladı. Program sunucusunun “Kurtlar Vadisi dizisinden neden ayrıldınız?” sorusuna, “Pas geçme hakkım var mı? Bu ben de sır olarak kalacak. Ve sır olarak gidecek. Bu soruyu hep pas geçtim, bu soruya hiç gerçek cevabı vermedim. Sadece masamın üzerini temizlemek istedim. Bugünün haberlerini izlemek için Ana Haber bültenlerini 1 hafta sonrasının haberlerini izlemek içinde Kurtlar Vadisi’ni izleyin” yanıtını verdi. 69 yaşında hayatını kaybeden Sınav, sırrını da yanında götürdü.