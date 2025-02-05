Osman Sonant Büfede Görüntülendi

OSMAN SONANT’IN NİŞANTAŞI ZİYARETİ

Osman Sonant, geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda görüntülendi. 1.5 yıldır İtalya’da yaşayan Sonant, Türkiye’ye gelir gelmez sık gittiği büfede yemek yemeyi tercih etti. Çocukluğunun bu sokaklarda geçtiğini belirten oyuncu, “10 yaşına kadar her gün bu büfeden arkadaşlarımla gelip elimizdeki üç kuruş parayla bir şeyler yerdik. Favorim dilli kaşardı” diye ifade etti.

İTALYA GÜNLERİ VE AİLESİ

Sonant, İtalya’da yaşadığı süreyi ise “Değişiklik yapalım dedik ve 1.5 yıl önce taşındık. 13 ve 7 yaşında iki çocuğum var. Onların eğitimleri için böyle karar aldık. Huzurlu, sakin, keyifli bir bölgede Siena’da yaşıyoruz” sözleriyle anlattı.