Osman Sungur Başkanlığı’nda Görev Dağılımı Yapıldı

YENİ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMINI YAPTI

Gençlerbirliği Kulübü’nde, başkanlık koltuğuna oturan Osman Sungur, yönetim kurulu ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantıda, kulübün yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldığı açıklandı.

Başkent ekibinin verdiği bilgilere göre, Osman Sungur’un başkanlığında görev alan isimler belli oldu. Yönetim kurulunda Erhan Kızılmeşe başkanvekili, Taner Ünlü genel sekreter, Adem Becerikli sayman olarak belirlendi. Ayrıca, Serkan Yıldız mali işlerden sorumlu asbaşkan, Hakan Kaynar ise basın sözcüsü olarak görev alıyor.