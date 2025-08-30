Osman Sungur, Futbolda Eşitsizliklere Değindi

MAÇIN ANLAMINA DEĞİNMEK

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, Trendyol Süper Lig’de yarın Fenerbahçe ile gerçekleştirecekleri karşılaşma hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sungur, “Bu maç, sadece bir futbol karşılaşması değil; imparatorlukların başkenti olan İstanbul’un ışıltısı ile Cumhuriyet’in başkenti olan Ankara’nın mücadelesinin yeşil sahada yeniden karşılaşmasıdır.” şeklinde konuştu. Kırmızı-siyahlı kulübün yaptığı açıklamada, başkan Osman Sungur futbol dünyasındaki eşitsizlikler ve Fenerbahçe maçı ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

FUTBOLDAKİ EŞİTSİZLİKLER

Sungur, Türk futbolunun şu an para odaklı bir süreçten geçtiğini belirtti. “Süper Lig’de yer alan İstanbul kulüplerine sunulan ekonomik imkanlar futbolun en insani yönü olan rekabeti haksız kılıyor. Rakibimizin yollarını ayırdığı teknik adamına ödediği tazminat bile, ligdeki birçok takımın transfer bütçesinden fazla. Buna, biz de dahiliz. Fakat yine de bu eşitsizliğin bir bedeli vardır ki, 90 dakikanın sonunda sahada yalnızca en çok mücadele eden kazanır. Ben bu mücadeleye, futbola inanıyorum.” ifadesini kullandı.

TARAFTARLARA MESAJ

Sungur, taraftarlardan sabırlı olmalarını istedi. “Taraftarımız şunu bilmeli. Kısıtlı bütçemize rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmaktan kaçınmadık. Aramıza katılan yeni oyuncularımızın yeteneklerine güveniyorum. Yeni bir takım kuruluyor. Dünden yarına, bir günde olacak işler değil bunlar.” dedi. Son olarak, “Son iki yıl yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var, futbolda paniğe kapılmayacaksın, sakin olacaksın. Pazar günü Gençlerbirliği’nden, futbolcularımdan beklentim de bu.” şeklinde sözlerini tamamladı.