Osman Sungur Yeniden Başkan Seçildi

GENÇLERBİRLİĞİ’NDEN YENİ BAŞKANLIĞA SEÇİM

Gençlerbirliği’nin 35. Olağan Genel Kurulu, Ankara’da gerçekleştirildi. Bu önemli toplantıda, kulübün mali planı ve denetim raporları da katılımcılara sunuldu. Mevcut başkan Osman Sungur’un karşısında yarışması beklenen Murat Şamil Şen ve Arif Ölmez’in ortak bir liste oluşturarak Nilüfer Bircan’ı aday göstermesi dikkat çekti. Genel kurulda 950 delege yer aldı ve bunlardan 932’si oy kullandı.

OSMAN SUNGUR YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Kurulda yapılan oylama sonuçlarına göre, 649 oy alan Osman Sungur rakibi Nilüfer Bircan’ı geride bırakarak yeniden Gençlerbirliği’nin başkanı oldu. Nilüfer Bircan, toplamda 274 oy alırken, 9 oy geçersiz sayıldı.

ZAFER KONUŞMASINDA BİRLİK VURGUSU

Seçim sonuçlarının ardından Osman Sungur, zafer konuşması yaparak “Değişik bir seçim oldu. Gençlerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bizim yolumuz belli, Gençlerbirliği’mize hayırlı uğurlu olsun. Çok iyi bir kadroyuz. Çok iyi bir ekibiz. Hocamız hakkında haberler çıkıyor ama hocamızla sözleşmemiz var. İyi bir kadromuz var. Bir aileyiz. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum, saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.