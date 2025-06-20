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Osman Sungur Yönetiminde Görev Dağılımı Yapıldı

GENÇLERBİRLİĞİ KULÜBÜ YENİ YÖNETİMİ GÖREV DAĞILIMI YAPTI

Gençlerbirliği Kulübü’nde başkanlığı yeniden üstlenen Osman Sungur, yönetim kurulu ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda önemli görev dağılımları belirlendi. Başkent ekibinin yaptığı açıklamada, Osman Sungur başkanlığında yeni yönetim şu şekilde oluştu: Erhan Kızılmeşe başkanvekili, Taner Ünlü genel sekreter, Adem Becerikli sayman, Serkan Yıldız mali işlerden sorumlu asbaşkan ve Hakan Kaynar basın sözcüsü olarak atanmış durumda.

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