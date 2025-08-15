Osman Takımda Yer Almıyor

ALTAY’DA YENİ SEZON ÖNCESİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

3’üncü Lig 4’üncü Grup temsilcisi Altay, yeni sezon hazırlıkları kapsamında önemli bir karar aldı. Süper Lig ekiplerinin dikkatini çeken genç orta saha oyuncusu Osman Utkan Gülalan’ın A takım kadrosundan çıkarıldığı bildiriliyor. Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş gibi büyük takımların ilgisini çeken 16 yaşındaki futbolcunun, pazartesi günü başlayacak Afyonkarahisar kampında yer almayacağı öğrenildi.

GENÇLERİN ALTYAPIYA GÖNDERİLMESİ

Teknik direktör Ramazan Kurşunlu’nun, Osman ile birlikte bir dizi genç oyuncuyu altyapıya gönderdiği kaydediliyor. Ancak genç futbolcuların daha sonra yeniden A takım kadrosuna dahil olma ihtimali bulunuyor. Süper Lig kulüplerinin Osman için Altay yönetimine 600 bin Euro teklif ettiği; fakat bu tekliflerin kabul edilmediği belirtiliyor. Bu durum, Altay’ın genç yeteneği koruma çabalarını ve gelecekteki potansiyel transfer fırsatlarını gösteriyor.