Osmancık Festivali’nde Konserler Devam Ediyor

Çorum’un Osmancık ilçesinde düzenlenen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali’nde konser etkinlikleri sürüyor. Yağmur nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilmesi planlanan konser, kapalı semt pazarında yapıldı. DJ Ender ve Hatice Nur’un sahne aldığı etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.

Osmancık Belediye Başkanı’nın Mesajı

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, konserde yaptığı açıklamada, festivale adını veren Osmancık pirincinin daha da değerli ve bereketli olmasını diledi. Gelgör, festivalin amacının Osmancık pirincini tanıtmak olduğunu belirtti. “İnşallah Mevla’m birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Bizi bu ülkeye, bugünlere ve huzurlu bir şekilde yaşamaya vesile kılan başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugün bizler emaneti devraldık, yarın da bu ülkeyi bizden sonraki nesillere emanet edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Festival Programı

Festival çerçevesinde 13 Eylül’de yağlı güreşler, 14 Eylül’de ise rahvan at yarışları düzenlenecek. Bu organizasyonlar, Osmancık’ın zengin kültürel mirasını ve geleneklerini yaşatmayı hedefliyor.