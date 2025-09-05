Osmancık Pirinç Festivali Başladı

OSMANCIK PİRİNÇ FESTİVALİ’İN BAŞLANGICI

Çorum’un Osmancık ilçesinde, Osmancık pirincinin tanıtımını sağlamak amacıyla Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali başladı. Festivalin açılışında Osmancık Belediye Başkan Vekili Bekir Atak, yaptığı konuşmada festivalin temeli olan Osmancık’ın tarihine, kültürüne ve özellikle pirincine vurgu yaptı.

KÜLTÜREL PAYLAŞIM FIRSATI

Atak, festivalin sadece bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda “dostluğumuzu ve kültürel değerlerimizi paylaşma fırsatı” sunma görevini üstlendiğini ifade etti. Yerel sanatçıların sahne aldığı bu renkli etkinlik, 14 Eylül tarihine kadar devam edecek.