Osmancık Pirinç Festivali Başladı

OSMANCIK PİRİNÇ FESTİVALİ’İN BAŞLANGICI

Çorum’un Osmancık ilçesinde, Osmancık pirincinin tanıtımını sağlamak amacıyla Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali başladı. Festivalin açılışında Osmancık Belediye Başkan Vekili Bekir Atak, yaptığı konuşmada festivalin temeli olan Osmancık’ın tarihine, kültürüne ve özellikle pirincine vurgu yaptı.

KÜLTÜREL PAYLAŞIM FIRSATI

Atak, festivalin sadece bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda “dostluğumuzu ve kültürel değerlerimizi paylaşma fırsatı” sunma görevini üstlendiğini ifade etti. Yerel sanatçıların sahne aldığı bu renkli etkinlik, 14 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Trump, Lafayette Park’taki Çadırı Kaldırın

ABD Başkanı Donald Trump, Lafayette Park'taki savaş karşıtı çadırın derhal kaldırılmasını istedi ve bu alanın 'Amerikan karşıtı' bir görüntüye dönüştüğünü ifade etti.
Babasının Da Özel Harekat Polisiymiş

Mersin'de özel harekat polisi Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında makinalı silahın kazara ateş alması sonucu şehit oldu. Babası da aynı meslekten şehit olmuştu.

