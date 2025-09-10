Osmancık’ta 20 Motosiklet Men Edildi

MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Çorum’un Osmancık ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 20 motosiklet trafikten men ediliyor. Alınan bilgilere göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri, ilçe genelinde huzuru sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek için denetimler gerçekleştiriyor.

CENAZİ İŞLEMLERİ YAPILIYOR

Bu denetimlerde, 20 motosiklet çeşitli sebeplerle trafikten men ediliyor. Yıl başından bu yana yapılan denetimlerde ise çeşitli trafik ihlalleri tespit edilen 700 motosiklete yönelik cezai işlemler uygulanmış. Emniyet ekipleri, trafiğin güvenliğini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.