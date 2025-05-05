Osmancık’ta Çeltik Tohumu Dağıtıldı

OSMANCIK’TA ÇELTİK TOHUMU DAĞITIMI

Türkiye’nin önemli pirinç üretim merkezlerinden biri olan Çorum’un Osmancık ilçesinde, 125 üreticiye toplam 5 ton “Osmancık 97” çeltik tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Osmancık Belediyesi ve Osmancık Ziraat Odası, ilçedeki çeltik üreticilerine destek olmayı amaçlayan bir tohum kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında elde edilen 5 ton tescilli “Osmancık 97” çeltik tohumu, belediye binası önünde düzenlenen bir törenle üreticilere teslim edildi.

OSMANCIK’IN TARİHİ DEĞERİ VE PİRİNÇ MARKASI

Törende söz alan Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, ilçenin tarihi kimliği kadar pirinciyle de tanındığını belirtti. Duman, “Osmancık pirincinin ünü ülke sınırlarını aşarak tüm dünyaya yayıldı. Bizim de bu değere, bu markaya sahip çıkmamız lazım. Buna gereken değeri ve önemi vermemiz lazım.” ifadelerini kullandı. Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise, ilçede 15. yüzyıldan bu yana çeltik ekildiğini ve pirincin 1940’lı yıllardan itibaren ana tarım ürünü haline geldiğini aktardı. Gelgör, “Yörede ekilen çeltik cinsinin 1997 yılında Osmancık Belediyesinin girişimleriyle ‘Osmancık 97’ adıyla tescillendi. Bu süreçte ilçeye özgü pirincin tüm dünyada tanınır hale geldiği” bilgisini verdi.

ÇİFTÇİLERİN BEREKETLİ BİR SEZON GEÇİRMESİ HEDEFLENİYOR

Törende yer alan Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da çiftçilerin bereketli bir sezon geçirmesini diledi. Konuşmaların ardından, sertifikalı çeltik tohumları protokol üyeleri tarafından çiftçilere teslim edildi. Ayrıca, tören boyunca Çorum Ticaret Borsası ekipleri, çiftçilere yönelik toprak analiz hizmeti sundu.