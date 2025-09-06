Osmancık’ta Çocuk Festivali Düzenlendi

ÇOCUK FESTİVALİ GERÇEKLEŞTİ

Çorum’un Osmancık ilçesinde, Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Şenliği etkinlikleri çerçevesinde “Çocuk Festivali” düzenlendi. Kapalı pazar alanında kurulan oyun parkında çocuklar, çeşitli gösterilerle dolu bir gün geçirdi. Sihirbaz ve jonglör gösterileri, animasyonlar, ödüllü yarışmalar, balon şovları, palyaço eşliğinde yüz boyama ve tahta bacak gösterisi, etkinliğin önemli anları arasındaydı. Ayrıca etkinlik boyunca çocuklara pamuk şeker ve mısır ikram edildi.

BAŞKAN GELGÖR’ÜN AÇIKLAMALARI

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, festivale katılan çocuklara futbol topu hediye etti. Gelgör, burada yaptığı konuşmada, “Biz sizler için varız, sizlerin emrindeyiz. Bugün bitmeyecek, çocuk etkinliğimiz yarın da devam edecek. Geldiğiniz için teşekkür eder, en güzel günler sizin olsun.” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu sözlerle etkinliğin önemini vurguladı ve çocuklara yönelik gelecekteki etkinliklerin devam edeceğinin sinyalini verdi.