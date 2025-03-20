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Osmancık’ta Çocuk Yazarların İmza Günü

YAZAN MINIKLERİN BAŞARISI

Çorum’un Osmancık ilçesinde, 10 öğrenci yazmış oldukları kitaplar sayesinde ‘çocuk yazar’ unvanını elde etti. Nisan ayında gerçekleşecek etkinlikte, bu minik yazarlar eserlerini imzalayarak okurlarıyla bir araya gelecek. Osmancık Bilim ve Sanat Merkezi Türkçe Atölyesi’nde yapılan çalışmalar sonucunda bu başarı elde edildi.

KİTAPLARIN YAYIMLANMASI

Beşinci, altıncı ve yedinci sınıf öğrencileri, hikaye, masal ve bilim kurgu türlerinde eserler yazdı. Bu yazılan eserler, ISBN numarası alarak kitap formatına getirildi ve basım süreci tamamlandı. Kitaplar, Kültür Bakanlığı’ndan alınan ISBN numaraları ile Osmancık Bilim ve Sanat Merkezi Yayınevi adı altında yayımlandı. Nisan ayında yapılacak imza günü etkinliğiyle birlikte, bu minik yazarlar okurlarıyla buluşma fırsatı bulacak.

REHBERLİK VE DESTEK

Süreç boyunca öğrencilere Türkçe Öğretmeni Mustafa Aksoy rehberlik etti, aynı zamanda BİLSEM öğretmenleri eserleri için editörlük hizmeti sundu. Rafet Namalır’ın Müdürlüğü’nü üstlendiği BİLSEM, yayınevi statüsü kazanmış oldu. Bu gelişmeler, eğitim alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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