Osmancık’ta Dolu Yüzünden Kaza Oldu

DOLU YAĞIŞI SONUCU KAZA YAŞANDI

Çorum’un Osmancık ilçesinde, fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle bir otomobil kontrolden çıktı ve elektrik direğine çarptı. Bu kaza sonucunda 1 kişi hafif yaralandı. Dolu yağışı, cadde ve sokakların yanı sıra bahçeleri de beyaza bürüdü. Caddeyi kaplayan suyun içinde mahsur kalan bir araç ise çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Olay, Koyunbaba Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. 34 NJ 6870 plakalı otomobil, dolu nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde elektrik direğine çarptı. Kazada araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayrıca, bazı vatandaşlar, araçlarını dolu yağışından korumak amacıyla battaniye ve halılarla sardı.