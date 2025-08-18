Osmancık’ta Elektrikli Motosikletten Düşme

KAZA HUSUSUNDA BİLGİLER
Çorum’un Osmancık ilçesinde bir elektrikli motosiklet kazası yaşandı. Olay, Güney Mahallesi Şehit Osman Eliağır Sokak’ta meydana geldi. 71 yaşındaki Kamil D., motosikletten dengesini kaybederek düştü ve bu kaza sonrasında yaralandı.
GÖRGÜ TANIKLARINDAN YARDIM
Kaza anına tanıklık eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine iletti. Yapılan ihbarın ardından, bölgeye sağlık ile polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralı Kamil D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesine sevk edildi. Ayrıca, polis ekipleri kazanın sebeplerini araştırmak için inceleme başlattı.