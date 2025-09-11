Osmancık’ta Orman Yangınına Farkındalık Eğitimi

EĞİTİMİN AMAÇLARI

Çorum’un Osmancık ilçesinde “İlk Ders Yeşil Vatan” protokolü çerçevesinde ilkokul öğrencilerine, orman yangınlarına karşı farkındalık sağlamak için eğitimler veriliyor. Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan bu protokol ile “İlk Ders Yeşil Vatan” etkinliği düzenleniyor. İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere doğa sevgisini, orman bilincini ve orman yangınlarına karşı farkındalığı artırmak amacıyla bilgi aktarımı yapıyor.

EĞİTİM DETAYLARI

Osmancık Nenehatun Ortaokulu ve İnönü Zaferi İlkokulu’nda yapılan eğitimlerde, yangınla mücadelede kullanılan ekipmanların tanıtımı gerçekleştiriliyor. Ayrıca, güvenli müdahale teknikleri, operasyonel görev paylaşımı, saha koordinasyonu ve kurumlar arası iletişim gibi konular, uygulamalı şekilde öğrencilerle paylaşılıyor. Bu eğitimler, orman yangınlarını önlemeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.