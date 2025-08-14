Haberler

Osmancık’ta Park Halindeki Araç Kurşunlandı

OTOMOBİL KURŞUNLANDI

Çorum’un Osmancık ilçesinde, park halinde bulunan bir otomobil kurşunlanma olayı yaşandı. Olay, Gemici Mahallesi Sultan Hamid Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 55 ES 722 plakalı park halindeki otomobile ateş açıldı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar sonrası, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ne can kaybı ne de yaralanan oldu, fakat otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay yeri incelemesi sonrasında, polis ekipleri bölgede araştırma başlattı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Yapılan araştırma sonucunda, olayın faili olan şüpheli kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırşehir’de Sentetik Hap Operasyonu Yapıldı

Kırşehir'de jandarma, uyuşturucu ticareti yapan iki kişiyi gözaltına aldı ve operasyonda 1.823 sentetik hap ele geçirildi.
Haberler

Çorlu’da Yangın Evleri Tuttu

Çorlu'da başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak 5 evi ve bir anaokulunu etkiledi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.