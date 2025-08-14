Osmancık’ta Park Halindeki Araç Kurşunlandı

OTOMOBİL KURŞUNLANDI

Çorum’un Osmancık ilçesinde, park halinde bulunan bir otomobil kurşunlanma olayı yaşandı. Olay, Gemici Mahallesi Sultan Hamid Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 55 ES 722 plakalı park halindeki otomobile ateş açıldı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar sonrası, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ne can kaybı ne de yaralanan oldu, fakat otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay yeri incelemesi sonrasında, polis ekipleri bölgede araştırma başlattı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Yapılan araştırma sonucunda, olayın faili olan şüpheli kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı.