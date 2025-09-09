Haberler

Osmancık’ta Pilav İkramı Yapıldı

PİRİNÇ İKRAMI VE FESTİVAL ETKİNLİĞİ

Çorum’un Osmancık ilçesinde, D-100 kara yolundan geçenlere “Osmancık 97” pirinç pilavı sunuldu. Osmancık Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde, Koyunbaba Türbesi yanında dev kazanlarda pilav pişirildi. Trafik ekipleri, araçları durdurarak yolcuları ikram alanına yönlendirdi.

YARIŞMA VE ÖDÜLLER

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, pilav ikramı sırasında vatandaşları “Ayıkla Pirincin Taşını” adlı yarışmaya davet etti. Yarışmada taşı bulanlara 5 kilogram, bulamayanlara ise 1 kilogram pirinç hediye edildi. Gelgör, “120 kilogram pirinçle 1600 kişiye pilav sunduk. Misafirlerimizle paylaşmak bizler için mutluluk oldu. Yarışmayla hem eğlendik hem de pirincimizin kalitesini tanıttık.” şeklinde açıklamada bulundu.

KATILIM VE KATILIMCILAR

Etkinliğe Kaymakam Furkan Duman, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Uyar ile beraber davetliler ve vatandaşlar katıldı. Bu festival, hem yerel halkın bir araya gelmesine vesile oldu hem de Osmancık pirincinin tanıtımı açısından önem taşıdı.

ÖNEMLİ

