Osmancık’ta Tarihi Geçmiş Ürünler İmha Edildi

DENEYİM GÖSTERİYOR

Osmancık ilçesinde zabıta ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimler sırasında 3 markette son kullanma tarihi geçmiş 424 ürüne el koydu. İlgili denetimler sırasında ekipler, ilçedeki marketlerde ürünlerin son kullanma tarihlerini sorguladı ve bu süreçte 108 çeşit ürünü topladı.

TUTANAK VE CEZA İŞLEMLERİ

Denetim sonuçlarında son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen marketler hakkında tutanak tutuldu. Bu durumu değerlendiren ekipler, cezai işlemlerin uygulanması için gerekli belgeleri Osmancık Belediyesi Encümeni’ne iletti.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, konuya dair açıklamalarda bulunarak, ürünlere imha edilmek üzere el konulduğunu ifade etti. İlçe halkının sağlığını ön planda tuttuklarını belirten Gelgör, “Halkımızın sağlığı için denetimlere devam edeceğiz. Vatandaşlarımız da bize ihbarda bulunsunlar. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek.” sözleriyle durumu aktardı.