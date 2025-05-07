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Osmancık’ta Uyuşturucu Ticareti Sebebiyle Tutuklama

OSMANCIK’TA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON

Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki bir metruk evde uyuşturucu ticareti yaptıkları bildirilmiş olan Ü.K. ve E.A.’yı izlemeye aldı.

TEKNİK İZLEME VE OPERASYON

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında düzenlenen operasyonla iki şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların karakoldaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Burada yapılan değerlendirme sonucunda, Ü.K. tutuklanırken, E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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