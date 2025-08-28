Osmancık’ta Vatandaş Silahla Öldürüldü

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Neden

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir vatandaş, tartıştığı bir kişi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay, Osmancık ilçesi İncesu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlık yolu üzerinde sohbet eden Mehmet Yücetürk ile E.T. arasında alkolün etkisiyle bir kavga başladı.

Kavganın Sonucu ve Müdahale

Kavga sırasında E.T., tabancayla ateş ederek Mehmet Yücetürk’ü vurdu. Ağır yaralanan Yücetürk, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleye tabi tutulduktan sonra Osmancık Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yücetürk kurtarılamadı.

Şüphelinin Durumu ve Önceki Olay

Olayın ardından jandarma ekiplerine teslim olan E.T. gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca, hayatını kaybeden Mehmet Yücetürk’ün babası Şeref Dana’nın da 2019 yılında ateşli silahla vurularak öldürüldüğü bilgisi edinildi.