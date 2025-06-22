Osmancık’ta Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN OLAYI OSMANCIK’TA GERÇEKLEŞTİ

Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan 2 katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Osmancık ilçesinin Kamil köyünde meydana geldi.

YANGINA SEBEP OLAN NEDEN BELİRSİZ

Edinilen bilgilere göre, Ferhat Uçar’a ait 2 katlı müstakil evde yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başladı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar alındıktan sonra, olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yoğun müdahalesi sayesinde yangın söndürüldü. Ancak olay sonucunda evde önemli ölçüde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili olarak geniş kapsamlı bir inceleme başlatıldı.