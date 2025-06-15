Osmancık’ta Yangın Sonucu Cip Yanarak Yandı

ÇORUM’UN OSMANCIK İLÇESİNDE YANGIN

Çorum’un Osmancık ilçesinde, park halindeki bir cip yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Sinan Z’ye ait olan 23 AFF 313 plakalı cipte, Koyunbaba Mahallesi Emine Deresi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

BÖLGEYE POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarının ardından vakit kaybetmeden bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını başarılı bir şekilde söndürdü. Ancak, olay sonucunda cip kullanılamaz hale geldi.