Osmancık’ta Yemek Yarışması Yapıldı

Osmancık’ta Yerel Lezzetler Yarıştı

Osmancık ilçesinde düzenlenen yöresel yemek yarışması, Pırlanta Pirinç Festivali çerçevesinde gerçekleşti. Yarışmaya 53 kadın katılarak yerel mutfaklarını tanıttı. Kadınların becerilerini sergilediği etkinlikte jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye girenlere toplamda ödül verildi. Birincilik ödülü 5 bin lira, ikincilik ödülü 3 bin lira ve üçüncülük ödülü ise 2 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca, yarışmaya katılan tüm kadınlara bin lira destek sağlandı.

Belediye Başkanı’ndan Teşekkür Mesajı

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yarışmaya olan ilginin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. Gelgör, “Coğrafi işaretli lezzetlerimiz Osmancık pilavı, yırtmaç ve malak tatlısı ilçemizin kültürel değeridir. Bu mirasın yaşatılması adına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” diyerek, yerel lezzetlerin korunması ve tanıtımı konusundaki önemine vurgu yaptı.

