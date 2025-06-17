Osmaneli’de Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

HAFRİYAT KAMYONU DEVİLDİ

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, hızlı tren inşaatında çalışan bir hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Elde edilen bilgilere göre, Osmaneli-Balıkesir hızlı tren inşaatında görevli olan Recep T. yönetimindeki 06 DS 4854 plakalı hafriyat kamyonu, Orhaniye köyü yakınlarında kontrolü kaybederek yoldan 20 metre aşağıya devrildi. Kamyon yan yatarken, sürücü kazada yaralandı.

KAZA SONRASI İLK MÜDAHALE

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne götürülen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazanın nedenleriyle ilgili inceleme başlattı.