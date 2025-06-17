Osmaneli’de Kamyon Devrildi, Yaralı Var

KAZA BİLECİK’İN OSMANELİ İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Recep T. (49) idaresindeki 06 DS 4854 plakalı hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sebebiyle Orhaniye köyü yakınlarında şarampole devrildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası yaralanan kamyon sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.