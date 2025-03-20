Osmaneli’de Sosyal Hizmetler Görüşmeleri Yapıldı

BİLECİK’ TÜRKİYE’NİN SOSYAL HİZMETLERİNE DESTEK GÖRÜŞMELERİ

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Osmaneli Kaymakamı Abdussamed Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretle birlikte, bölgedeki sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi ve toplum refahının artırılması amacıyla önemli görüşmeler yapıldı. İl Müdürü Türkoğlu, “Osmaneli Kaymakamı Kılıç’ın misafirperverliğine teşekkür ediyorum” diyerek iş birliği ve desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

SOSYAL HİZMETLER PROJELERİNDE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Görüşme sırasında, bölgedeki sosyal hizmet projeleri ve geleceğe dair hedefler konusunda fikir alışverişi gerçekleştirildi. Ayrıca, toplumun ihtiyaçlarına daha etkin çözümler sunmak için yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Kaymakam Kılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sosyal hizmetlerin toplum üzerindeki olumlu etkilerinin önemine vurgu yaptı. Kılıç, “İş birliği ve dayanışma ruhuyla hareket ederek, bölgedeki sosyal hizmetlerin daha da iyileşeceğini” belirtti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet ve iş birliği mesajları ile sona erdi. Her iki taraf da bölgedeki sosyal hizmetlerin geliştirilmesi konusundaki kararlılıklarını bir kez daha ortaya koydu. Bu tür ziyaretlerin, bölgedeki sosyal hizmetlerin güçlenmesine katkı sağladığı belirtiliyor.