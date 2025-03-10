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Osmaneli’de Tavuk Çiftliğinde Yangın Söndürüldü

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde meydana gelen yangın, kısa sürede söndürülerek muhtemel bir facianın önüne geçildi. Yangın, Borcuk Köyü’nde faaliyet gösteren çiftlikte başladı ve hızlı bir şekilde itfaiye, jandarma ekiplerinin yanı sıra vatandaşların müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

YETKİLİLER OLAY YERİNDE

Yangın sonrası, Bilecik’in Osmaneli ilçesi Kaymakamı Abdüssamed Kılıç olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Kılıç, “Yangının daha büyük bir felakete dönüşmeden kontrol altına alınması, ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın çabaları sayesinde olmuştur” şeklinde bir açıklama yaptı.

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