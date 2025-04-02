Osmaneli’de Trafik Eğitimi İçin Önemli Etkinlik

TRAFFIC SAFETY TRAINING PROGRAM

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak ve gençleri bu konuda bilinçlendirmek için önemli bir eğitim düzenliyor. Bu etkinlik, Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 75. Yıl Anadolu Lisesi ve Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki öğrenci ve öğretmenlere yönelik gerçekleştiriliyor. Etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde hayata geçiriliyor.

DETAİLİ BİLGİLER PAYLAŞILDI

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü, düzenlenen programda 299 öğrenci ve 12 öğretmene trafik güvenliği konuları hakkında eğitim verildiğini aktarıyor. “Eğitimde temel trafik bilgileri, trafik kurallarına uyulmasının önemi, güvenli sürüş, moped, motorlu bisiklet ve motosiklet kullanımı konularında detaylı bilgiler sunuldu. Bu araçların kullanımı için gerekli sürücü belgesi sınıfları, koruyucu ekipmanlar ve bu araçları kullanırken zorunlu olan ekipmanlar hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, kaza istatistikleri, bu araçların karıştığı kazalarda meydana gelen yaralanma oranları, trafik cezaları ve sürücü belgesiz kullanımda uygulanan trafik idari para cezaları hakkında güncel bilgiler sunuldu. Güvenlik önlemleri, sürücü ve yol güvenliğini artırma yolları hakkında da bilgi verildi” denildi.

FARKINDALIK ARTIRMA ÇABALARI DEVAM EDİYOR

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitimlerin toplumu bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çabalarının devam edeceğini belirtiyor. Vatandaşların günlük hayatlarında trafik kurallarına uyarak güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için denetim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin süreceği vurgulanıyor.