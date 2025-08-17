Osmaneli Kaymakamı Kılıç, Vatandaşları Ziyaret Etti

ZİYARETİN AMAÇLARI VE FAALİYETLERİ

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Camicedit Mahallesinde yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Bu ziyarette, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü V. Muhittin Özer de yanında bulundu. Kaymakam Kılıç ve Özer, mahalledeki bireylerle doğrudan iletişim kurarak taleplerini dinledi ve yaşam şartları hakkında bilgiler elde etti.

Ziyaret sırasında, asker olma hayali kuran Hüseyin isimli gençle özel bir anı paylaşan Kaymakam Kılıç, jandarma telsizi ve üniforması hediye etti. İkili birlikte vakit geçirdi. Hüseyin’in hayalini gerçekleştirme konusundaki ilgisi, mahalledeki vatandaşlar tarafından büyük bir takdirle karşılandı.