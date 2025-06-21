Osmaneli’nde Motosiklet Kazasında 1 Ölü

ÖLÜMLÜ KAZA DOMİNO ETKİSİ YARATTI

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde meydana gelen motosiklet ve hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Kazaya, Recep Barut yönetimindeki 16 BEU 489 plakalı motosikletin, D-650 kara yolu İçmeler mevkisinde L.A. idaresindeki 26 TA 363 plakalı hafif ticari araçla çarpışması neden oldu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından durumun bildirilmesiyle birlikte olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirilerek hızla müdahalede bulundu. Yapılan incelemede, motosiklet sürücüsü Barut’un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Barut’un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü L.A. ve araçta bulunan yolcular F.A, S.A, K.P.T. ve F.T. ambulansla aynı hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumuna ilişkin detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.