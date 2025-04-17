Osmaneli’nde Traktör Kazası: 1 Ölü

KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir traktör kazası sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre, Camikebir mahallesi Seyir tepesi mevkisinde, 74 yaşındaki H.H.B. yönetimindeki traktör, sürücünün tarlasına gitmesi sırasında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Traktörün altında kalan H.H.B., olay yerinde yaşamını yitirdi.

CENAZE İNCELENİYOR

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı, burada incelemeler yaptıktan sonra cenaze, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. H.H.B.’nin cenazesi buradan alınarak otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp kurumuna sevk edildi. Yapılan otopsinin ardından cenazenin ailesine teslim edilmesi planlanıyor.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme işlemleri başlatıldı.