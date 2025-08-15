Gündem

Osmangazi AVM Otoparkında Yangın Çıktı

osmangazi-avm-otoparkinda-yangin-cikti

YANGIN OLAYI OSMANGAZİ’DE MEYDANA GELDİ

Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında saat 16.00 civarında yangın meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE VE ACİL GÖREVLİLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Yapılan ihbar üzerine hızlı bir şekilde bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri 20 dakikalık bir süre içerisinde söndürdü.

ZARAR GÖREN ARAÇLAR BELİRLENDİ

Yangın sonucunda 7 otomobil kullanılamaz hale gelirken, 1 araçta hafif hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin araştırılması için gerekli çalışmalar başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Davinson Sanchez’in Sözleşmesi 2029’a Uzatıldı

Galatasaray, Davinson Sanchez ile mevcut sözleşmesini 2030 yılına kadar, 1 yıl opsiyon ekleyerek yeniledi.
Manşet

Premier Lig Başlıyor, İlk Hafta Derbi!

Premier Lig'in yeni sezonu bugün başlıyor; açılış maçında son şampiyon Liverpool mücadele edecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.