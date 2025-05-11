Osmangazi Belediyesi 1. Film Yarışması Ödülleri Verildi

YARIŞMA SONA ERDİ VE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Osmangazi Belediyesince bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 1. Altın Çınar Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda ödüller sahiplerine verildi. “Adı Kısa Hikayesi Uzun” temasıyla düzenlenen etkinlikte dereceye girenler için Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde anlamlı bir program düzenlendi. Toplamda 24’ü yabancı olmak üzere 173 film başvurusu yapıldığı bu yarışmada, “kurmaca, belgesel ve animasyon” türündeki eserler değerlendirildi. Dünyanın dört bir yanından yönetmenlerin katılımıyla gerçekleşen yarışmada, jüri, toplamda 14 film için değerlendirme yaptı. Yapılan oylama sonucunda Yakup Tekintangaç’ın “Mori” adlı eseri birincilik ödülüne layık görüldü. İkinci olarak Ahmet Sami Kuriş’in “Doğudan Gelenler” adlı kısa filmi, üçüncü olarak ise Ali Rıza Bayazıt’ın “Teamül” adlı eseri seçildi. Ayrıca, Muhammet Emin Altunkaynak’ın “Çekiliş” filmi ve Burkay Doğan’ın “Dinlenmeyenler” eseri mansiyon ile ödüllendirildi. Jüri özel ödülü, “Özgür Kelimeler Gazzeli Bir Şair” filmi ile Abdullah Harun İlhan’a verildi. Usta oyuncu Halil Ergün’e de onur konuğu olarak “emek onur ödülü” takdim edildi.

HEDEFLERİ SANATI YAYMAK

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, yarışmanın kendileri için son derece değerli olduğunu vurgulayarak sanat, tiyatro, klasik müzik ve opera alanlarında da lokomotif şehir olma hedeflerine dikkat çekti. Usta oyuncu Halil Ergün de ödülünün kendi için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, “Bu ödülü Bursa’da almak benim adıma daha da değerli. Gözlerim yaşarıyor. Beni bu ödüle layık gördükleri için Osmangazi Belediyesine ve programda emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Uzun emekler verilerek ortaya çıkan eserlerin sınav vermesi heyecan verici bir durumdur. Dereceye giren eser sahiplerini tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

SİNEMA VE SANATIN KUVVETİ

Onur konuğu olarak etkinlikte yer alan Filistinli yönetmen Nevres Ebu Salih, sinemanın sanatçılara “Özgür Filistin” mesajını verme imkanı sunduğunu anlattı. Sanatın özgürleştirici etkisine vurgu yapan Salih, “Biz de bu şekilde kendimizi özgürleştiriyoruz. Filistin’de birçok hikaye var. Bu hikayeleri anlatmak için sinemayı seçtim. Bu güzel geceyi düzenleyen Osmangazi Belediyesine teşekkür ediyorum.” dedi. Birincilik ödülünü kazanan yönetmen Yakup Tekintangaç da ödüllerin gelecek projeleri için kendisini motive ettiğini ifade ederek, kısa filme verdikleri destek için Osmangazi Belediyesine teşekkür etti.