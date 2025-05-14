Osmangazi Belediyesi Açıklama Yaptı

BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

Bursa Osmangazi Belediyesi, sosyal medyada yayımlanan ve köpeklerin öldürüldüğü iddialarına ilişkin bir açıklama gerçekleştirdi. Belediye, bu görüntülerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı ve konuyla ilgili sürdürülen soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Osmangazi Belediyesi, barınaktaki köpeklerin öldürüldüğüne dair sosyal medyada dönen iddiaların ardından açıklama yapma gereği duydu.

GÖRÜNTÜLER OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NI YANSITMIYOR

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yayımlanan görüntülerin ve bunlara dair yapılan yorumların Osmangazi Belediyesinin yönetim anlayışını ve tüm canlılara karşı duyarlılığını temsil etmediği belirtildi. Ayrıca, idari soruşturmanın tamamlandığı söylenerek, “Osmangazi Belediyesi olarak prosedürlere ve talimatnamelere uygun hareket etmeyen personelin görevine son verilmiştir, adli süreç ise devam etmektedir” ifadesine yer verildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEME ALTINDA

Açıklamada, görüntüleri kaydeden kişilerin amaçlarının güvenlik kameralarıyla tespit edildiği ve bu görüntülerin sosyal medya ile basın kuruluşlarıyla paylaşan şahısların da adli makamlara iletildiği ifade edildi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından bu eylemleri gerçekleştiren kişilere yönelik yapılacak işlemlerin Türk adaletince belirleneceği kaydedildi.

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ GELDİ

Ayrıca, sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından barınak önünde bir araya gelen hayvanseverler duruma itiraz etti. Olay sonrasında, polis ekipleri barınak önünde güvenlik önlemleri aldı.