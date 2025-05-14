Osmangazi Belediyesi, Köpek İddialarını Yalanladı

AÇIKLAMAYI YAYIMLADI

Bursa’da Osmangazi Belediyesi, sosyal medyada yayımlanan köpeklerin öldürüldüğü iddialarına yönelik bir açıklama yaptı. Belediye, yayımlanan görüntülerin gerçekle bağdaşmadığını vurgulayarak konunun soruşturma aşamasında olduğunu bildirdi. Barınakta yaşananlara dair mesajlarını kamuoyuyla paylaşan belediye, görüntülerin Osmangazi Belediyesi’nin yönetim anlayışı ve tüm canlılara karşı gösterdiği hassasiyeti asla yansıtmadığını dile getirdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Açıklamada, konuyla ilgili idari soruşturmanın sonuçlandığı ve prosedürlere uymayan personelin görevine son verildiği belirtildi. “Adli süreç ise devam ediyor.” denilerek, görüntüleri kaydeden kişilerin ne amaçla bu hareketi yaptığı güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca, bu görüntülerin sosyal medya ve basın kuruluşları ile kimler tarafından paylaşıldığında adli makamlara iletildiği aktarıldı. “Soruşturmanın tamamlanmasının ardından bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin hangi yaptırımlarla karşılaşacağına yüce Türk adaleti karar verecektir.” ifadesiyle ortaya kondu.

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ

Öte yandan, sosyal medyada yayımlanan görüntüler sonrası barınak önünde bir araya gelen hayvanseverlerin duruma tepkilerini gösterdiği kaydedildi. Bu durum üzerine polis ekipleri, barınak çevresinde güvenlik önlemleri aldı.