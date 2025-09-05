OSMANGAZİ BELEDİYESİ UYARDI, YANGIN VAR

OSMANGAZİ BELEDİYESİ UYARI YAPTI

Osmangazi ilçesi kırsal Gündoğdu Mahallesi civarında meydana gelen orman yangını ile ilgili Osmangazi Belediyesi, sosyal medya üzerinden uyarılarda bulundu. Yapılan paylaşımda, yangın sebebiyle bölgedeki hava kalitesinin düştüğü ifade edilerek, “Çocukların, yaşlıların ve solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşların gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları ve maske kullanmaları” önerildi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR KULLANILMALI

Diğer bir paylaşımda ise yangın nedeniyle bölgede yoğun trafik yaşandığına dikkat çekildi ve “Mağduriyet yaşanmaması ve ekiplerin hızlı müdahalesi için alternatif güzergahların kullanılması gerektiği” vurgulandı. Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada da, “İlimiz Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde 5 Eylül Cuma günü saat 13.44’te orman yangını ihbarı alınmıştır. Yangına ekiplerimiz tarafından saat 13.52’de ilk müdahale gerçekleştirilmiş olup, yangın söndürme çalışmalarına havadan ve karadan devam edilmektedir” bilgisi verildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINIYOR

Havadan ve karadan devam eden yangının etkisinin azaldığı, kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü bilgisi de edinildi. Yangın söndürme ekipleri, durum kontrol altına alınana kadar çalışmalarına devam ediyor.