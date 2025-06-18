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Osmangazi’de Anız Yangını Söndürüldü

ANIZ YANGINI OSMANGAZİ İLÇESİNDE ÇIKTI

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Güneştepe Mahallesi’nde belirlenemeyen bir sebeple anız yangını meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü ve geniş bir alana yayıldı.

İTFAYE EKİPLERİ KISITLI SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

Yangın, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yoğun bir şekilde söndürüldü. Yangının, yerleşim alanı yakınında çıkması nedeniyle ekipler hızla müdahale etti. Şu an itibarıyla ekipler soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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