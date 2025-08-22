Osmangazi’de Ev Yangını Meydana Geldi

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’nde, 1. Kocayunus Sokak’ta bir yangın meydana geldi. Yangın, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı ve kısa sürede büyüyerek 2 katlı müstakil evi tamamen sardı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangın haberinin alınmasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangının neden olduğu dumanlar, kentin birçok yerinden net bir şekilde görünür hale geldi.

CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI

Yangında can kaybı veya yaralanma durumu yaşanmadı. Şu an için soğutma çalışmaları devam ediyor.