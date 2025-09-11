Osmangazi’de Hırsız Yakalandı, Tutuklandı

HIRSIZLIK OLAYI NASIL REALİZE OLDU?

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir düğün salonuna hırsız girdi. Güvenlik kameralarının açısını değiştirmeye çalışan bu kişi, izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak bu çabası sonuçsuz kaldı. Şüpheli, 40 bin lira nakit para ve pek çok içki çaldı. Polis ekiplerinin özverili çalışması sayesinde, hırsız kısa sürede yakalandı. Olay, Panayır Mahallesi Berna Sokak’ta bulunan bir düğün salonunda gerçekleşti.

İŞLETME SAHİBİ HIZLA DURUMU FARK ETTİ

İşletmeci H.K., akşam işyerini kapatıp evine gitti. Ertesi gün düğün salonuna döndüğünde, ofis olarak kullanılan tek katlı prefabrik yapının içinde bulunan dolaptan 40 bin TL nakit para ile birçok içkinin çalındığını fark etti. Bu durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kameraların açısını değiştirmeye çalıştığı anları görüntülerde tespit etti.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Yapılan detaylı çalışma sonucunda, şüphelinin, daha önce 19 suç kaydı bulunan Adem T. (41) olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla Adem T.’yi, ikametinin önünde yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.