Osmangazi’de İki Grup Kavga Etti

OLAYIN GERÇEĞİ

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, iki grup arasında gerçekleşen kavga, kameralar tarafından görüntülendi. Kavga esnasında kalabalık içinde kalan bir kişi, tekme ve tokatlarla darp ediliyor. Alınan bilgilere göre, olay Osmangazi ilçesindeki Emek Mahallesi’nde meydana geldi.

KAVGANIN NEDENİ

Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşüyor. Kavga sırasında kalabalığın ortasında sıkışan bir şahıs, karşı grubun saldırısına maruz kalıyor. Olay, dakikalarca süren tekme tokatlı mücadele olarak cep telefonu kameralarıyla kaydediliyor.

POLİS MÜDAHALESİ

Mahallede paniğe yol açan bu olay sonrasında, tarafların birbirinden güçlükle ayrıldığı görülüyor. Olayın ardından polis ekipleri, durumu araştırmak amacıyla inceleme başlatıyor. Temizlik süreci kapsamında, olayla ilgili tahkikat şu an devam ediyor.