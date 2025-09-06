Osmangazi’de Kamyonlar Yangınla Yandı

KAMYON VE TIRLARDA YANGIN

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, park halindeki 3 kamyon ve 1 tır yanarak büyük bir hasar meydana getirdi. Olay, Küçükbalıklı Mahallesi 2. Ordulu Sokak’ta dün gece yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı, evden eve taşımacılıkta kullanılan kamyonun dorse kısmında yangın çıktı. Alevler, kamyondan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle orada bulunan iki kamyon ve bir tırı da sardı.

BÖLGEYE MÜDAHALE

Yangın nedeniyle bölge adeta bir savaş alanına döndü. Durumun ciddiyeti üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti ve alevleri kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Yangın esnasında zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.

ZARAR VE SORUŞTURMA

Meydana gelen yangın sonucunda yangında 3 kamyon ve bir tır kullanılamaz hale geldi. Ancak olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği ifade ediliyor.