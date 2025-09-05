Osmangazi’de Karavan Yangını Çıktı

BURSA’DA YANGIN FELAKETİ

Osmangazi ilçesinde, park halindeki bir karavanda çıkan yangın, hızla büyüyerek çevresindeki iki karavan ve bir kamyona sıçradı. Yangın sonucu üç karavan tamamen kullanılmaz hale gelirken, kamyonda da hasar oluştu. Olay, saat 20.00 sıralarında Küçükbalıklı Mahallesi 2’nci Ordulu Sokak’ta gerçekleşti. Sokakta park eden bir karavanda, belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı.

İtfaiye ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Alevler kısa sürede yayılınca, yanındaki iki karavan ve park halindeki bir kamyon alevlerin pençesine düştü. Yangın ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalışarak kısa süre içerisinde söndürdü. Yangında hasar gören araçların durumu gözden geçirilirken, alevlerin neden çıktığına dair bir araştırma başlatıldı.