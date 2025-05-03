Osmangazi’de Kaza, 7 Yaralı Var

KAZA DETAYLARI

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde yaşanan bir trafik kazasında, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, taksiye çarptı. Bu kazada toplamda 7 kişi yaralandı. Olay, saat 00.30 civarında meydana geldi. İddiaya göre, Şengül Y. idaresindeki 16 BLP 606 plakalı otomobil, Altıparmak Caddesi’nde kırmızı ışık ihlali yaparak Seyfettin K.’nin kullandığı 16 T 1255 plakalı ticari taksiye çarptı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Çarpışmanın etkisiyle takside bulunan 2 kişi ile otomobildeki 5 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, ardından çevredeki hastanelere sevk etti. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı ve olay yerindeki araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.