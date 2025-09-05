Osmangazi’de Orman Yangını Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI ALANDA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde çeşitli güzellikleri barındıran bölgede, orman yangını meydana geldi. Alevler, Gündoğdu Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında ortaya çıktı. Yangın, yerleşim yerlerine oldukça yakın bir noktada başladı.

MAHALLELİ DESTEK OLDU

Yangını gören yerel halk, durumu hemen yetkililere bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine hızlıca bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangına müdahale eden ekiplerin yanında, mahalleli de traktörlerine bağlı su tankerlerini kullanarak destek sağlıyor. Rüzgarın etkisiyle yangının ilerlediği ve kontrol altına alınmasının zorlaştığı bilgisi geliyor.