Osmangazi’de Otomobil Alev Alev Yandı

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, aniden alev aldı ve yangın sonucu tamamen yandı. Olay, Acemler metro istasyonunun yakınlarında gerçekleşti. Diğer sürücülerin tüplü müdahalesine rağmen, alev içindeki otomobil küle döndü.

YOLCULAR İLK YARDIMI YAPTI

Araç hareket halindeyken birden alevler içinde kalınca, sürücü ve yolcular hemen kendilerini dışarı attı. Yangın anında yoldaki diğer sürücüler, yangın söndürme tüpleri ile duruma müdahale etmeye çalıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar edilen olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, yangını söndürmeyi başardı. Ancak, otomobil kullanılamaz hale gelerek büyük zarar gördü.